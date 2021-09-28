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вторник, 28 сентября 2021 22:12

Почему "Шахтер" не проиграл "Интеру"

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Почему &quot;Шахтер&quot; не проиграл &quot;Интеру&quot;
Андрей Пятов 14 сезонов защищает ворота "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

В матче второго тура Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" -0:0.

Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Без неожиданностей. Оба тренера выставили прогнозируемые стартовые составы.

Активный прессинг. Обе команды старались высоко встречать соперника и искать ошибки на чужой половине поля.

Травма Траоре. В начале матча нападающий "Шахтера" получил травму. Траоре не смог самостоятельно покинуть поле.

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Де Дзерби играл без выраженного форварда. После потери Траоре "Шахтер" перестроился на игру без выраженного нападающего. Ближе всех к острию атаки был Педриньо.

Активный Соломон. Игрок сборной Израиля был самым активным футболистом хозяев в атаке.

Проблемы "Интера" в середине поля. Гости неубедительно выглядели в середине поля. Допустили много потерь и ошибок.

Проблемы "Шахтера" в защите. Оборона "горняков" провела очередной слабый матч. Гости имели достаточно моментов, чтобы забить.

"Интер" был ближе к победе и имел больше моментов

Игра упущенных моментов. Обе команды имели свои моменты у ворот соперника. Шансов у "Интера" было больше и они были очевиднее.

Пятов спас "Шахтер". В конце игры вратарь "Шахтера" дважды подряд выручил свою команду.

Игра до забитого мяча. Кто забил бы гол, тот и победил. "Интер" был ближе к победе. Команда Симеоне Индзаги имела больше моментов, но не хватило реализации и удачи.

19 октября "Шахтер" будет принимать "Реал" в матче третьего тура Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00.

"Шахтер" после двух туров имеет в своем активе одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

Автор: Сергей Тищенко
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