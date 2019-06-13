Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

Златан Ибрагимович зарабатывает больше больше всех среди футболистов в США

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжает "сиять" за океаном и неплохо на этом зарабатывать.

Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории американской лиги МЛС.

Легендарный швед зарабатывает $7,2 млн в год, сообщает официальный сайт турнира. Это абсолютный рекорд среди всех игроков чемпионата в истории.

Предыдущим рекордсменом по этому показателю был бывший нападающий "Торонто" Себастьян Джовинко ($7,1 млн евро в год), который сейчас выступает за аравийский "Аль-Хиляль".

Действующее второе место занимает одноклубник Ибры - Дос Сантос ($6,5 млн). Замыкает тройку хавбек "Торонто" Майкл Брэдли ($6,43 млн).

В текущем сезоне Златан Ибрагимович сыграл за "Лос-Анджелес Гэлакси" 12 матчей, в которых забил 11 мячей.