Ибрагимович сломал челюсть сопернику в дерби Лос-Анджелеса

Ибрагимович получит дисквалификацию за свой грязный поступок

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вляпался в очередной скандал.

В рамках 21-го тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" дома победил принципиального соперника ФК "Лос-Анджелес"

Скандальный форвард хозяев Златан Ибрагимович забил 3 гола, но это не единственное, чем отличился швед. Во время поединка нападающий "гэлакси" в верховой борьбе с Мохаммедом Эль-Муниром сильно отмахнулся локтем и попал в лицо сопернику.

Позже врачи диагностировали в Мохамеда перелом челюсти. По информации местных СМИ, Златан может получить длительную дисквалификацию за этот удар.

Zlatan'la hava mücadelesine çıkan ve dirsek darbesi alan Mohamed El Mounir'in son durumu 😱 pic.twitter.com/YOLa1tjLxi — MLS Türkiye (@TurkiyeMLS) 22 июля 2019 г.

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Дерби Лос-Анджелеса завершилось победой команды Ибрагимовича 3:2. На счету шведа все 3 гола в ворота соперников.