Ибрагимович сломал челюсть сопернику в дерби Лос-Анджелеса

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вляпался в очередной скандал.
В рамках 21-го тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" дома победил принципиального соперника ФК "Лос-Анджелес"
Скандальный форвард хозяев Златан Ибрагимович забил 3 гола, но это не единственное, чем отличился швед. Во время поединка нападающий "гэлакси" в верховой борьбе с Мохаммедом Эль-Муниром сильно отмахнулся локтем и попал в лицо сопернику.
22 июля 2019 г.
Позже врачи диагностировали в Мохамеда перелом челюсти. По информации местных СМИ, Златан может получить длительную дисквалификацию за этот удар.
Zlatan'la hava mücadelesine çıkan ve dirsek darbesi alan Mohamed El Mounir'in son durumu 😱 pic.twitter.com/YOLa1tjLxi— MLS Türkiye (@TurkiyeMLS) 22 июля 2019 г.
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Дерби Лос-Анджелеса завершилось победой команды Ибрагимовича 3:2. На счету шведа все 3 гола в ворота соперников.
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