Ибрагимович пропустит 3-4 недели из-за травмы

Златан Ибграгимович пропустит ближайшие матчи "Милана", Фото: Reuters

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович не поможет клубу в ближайших матчах из-за травмы.

Шведский форвард в матче против "Наполи" получил мышечную травму, сообщает sport.sky.it

Утренние тесты обнаружили в Ибрагимовича повреждения левого бедра. Точные сроки восстановления Златана станут известны после дополнительного углубленного обследования. По предварительным оценкам, футболист пропустит от 3 до 4 недель.

Ибрагимович не поможет "Милану" в 3 последних матчах группового этапа Лиги Европы - с "Лиллем", "Селтиком" и "Спартой". Кроме того, он не сыграет в Серии А с "Фиорентиной", "Сампдорией" и "Пармой".

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После 8 туров чемпионата Италии "Милан" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.