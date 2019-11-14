Ибрагимович покинул МЛС

Ибрагимович выступал в США два сезона. Фото: рейтер

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович объявил, что покидает клуб МЛС. Швед провел два сезона в американской команде, но теперь продолжит карьеру в другом месте.

"Пришел, увидел, покорил. Спасибо за то, что заставили меня снова почувствовать себя живым. Болельщики "Гэлакси" - вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История продолжается ... Теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола ", - написал Ибрагимович в Twitter.

"Гэлакси" намеревались продлить контракт с Ибрагимовичем еще на один сезон, но стороны не пришли к согласию, сообщает "спортарена"

В подписании Ибрагимовича заинтересованы "Милан", "Болонья" австралийский "Перт Глори" и бразильский "Фламенго".

В течение карьеры Златан поиграл в составе "Мальме", "Аяксе", "Ювентуса", "Интера", "Милана", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Также на его счету 116 матчей и 62 гола в составе сборной Швеции, капитаном которой Ибрагимович был в течение нескольких лет.

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За "Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимович выступал с марта 2018 года. В прошлом сезоне Златан забил 31 гол в 31 матче чемпионата МЛС, также на его счету 8 результативных передач.