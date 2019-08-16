Ибрагимович дублем принес победу своей команде в МЛС

Ибрагимович помог команде прервать полосу неудачных матчей

"Лос-Анджелес Гэлакси" прервал серию неудач в регулярном чемпионате МЛС

В очередном матче первенства команда шведского форварда Златана Ибрагимовича встречалась на своем поле с ФК "Даллас". Встреча завершилась со счетом 2: 0 в пользу гостей.

Оба гола записал на свой счет Ибрагимович. На 68-й минуте он забил с игры, а на 82-й реализовал пенальти.

"Лос-Анджелес Гэлакси" прервал серию из трех поражений, набрал 40 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции МЛС. "Даллас" 36 очков остался на 7-й позиции.

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38-летний Златан Ибрагимович в этом сезоне МЛС забил за свой клуб уже 18 мячей.