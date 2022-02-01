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вторник, 01 февраля 2022 09:57

И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции

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И Месси не помог. ПСЖ неожиданно вылетел из Кубка Франции
Лионель Месси против игроков "Ницци". Фото: ФК ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" неожиданно завершил выступления в Кубке Франции по футболу на стадии 1/8 финала.

Звездные парижане уступили "Ницце". Основное время победителя не выявило, команды не забили ни одного гола, а в серии послематчевых пенальти более точными были гости - 6:5.

Весь поединок в составе ПСЖ отыграл Лионель Месси. Киллиан Мбаппе вышел на смену во втором тайме.

В серии пенальти каждая команда пробила по семь раз. Месси и Мбаппе были точными. Промахнулись в составе парижан Леандро Паредес и Хави Симонс.

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Ранее из Кубка Франции вылетели "Лилль", "Ренн", "Страсбур", "Лион" и другие представители Лиги 1.

После сыгранных матчей состоялась жеребьевка 1/4 финала: "Бержерак" примет "Версаль", "Монако" - "Амьен", "Нант" - "Бастию", а "Ницца" - "Марсель". Матчи пройдут 8 февраля.

Действующим победителем Кубка Франции остается ПСЖ. В прошлом розыгрыше парижане в финале обыграли "Монако".

В этом году главными фаворитами считают "Монако", "Марсель" и "Ницца".

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