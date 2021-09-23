"Худший матч Луческу во главе "Динамо": что пишут соцсети после Суперкубка Украины

Мирча Луческу 12 лет возглавлял "Шахтер", Фото: ФК "Динамо" Киев

Донецкий "Шахтер" стал обладателем Суперкубка Украины-2021. Команда Роберто Де Дзерби розгромила "Динамо" -3:0.

Gazeta.uaсобрала обзор соцсетей после получения трофея "горняками".

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич считает, что киевляне провалили игру в середине поля и слабо сыграл Николай Шапаренко.

"У" Динамо "сегодня не получилось ничего. Шапаренко играл посредственно. А без него некому было вязать игру в центре. Отмечу первые за много месяцев удачные действия Владислав Супряга. Может его попустит и он заиграет. Бразильский полузащита "Шахтера" сегодня съела тех, на кого хотят опираться в сборной. Аргумент в пользу качественных полузащитников".

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло считает, что решающим в матче стал первый гол.

"По игре "Динамо".... Пропущенный мяч полностью изменил тактику на игру, были вынуждены раскрыться. Забей киевляне первыми, счет был бы обратным. Надо спокойно проанализировать игру и двигаться дальше".

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Директор телеканала "Футбол" Александр Денисов считает, что Мирча Луческу провел худший матч во главе "Динамо".

"Первый по-настоящему сильный матч Де Дзерби, когда команда выполнила его тактическую установку на игру. Сегодня увидел впервые потенциал этого нового" Шахтера ".

"Динамо", наоборот, неожиданно полностью провалил матч. Худший матч Луческу за прошлый год.

Результат в пользу интриги нынешнего сезона. Будет жарко.

А "Шахтер" сегодня с заслуженной победой".

"Шахтер" смог реабилитироваться за поражение в Лиге чемпионов от "Шерифа".

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поздравляет "Шахтер" с заслуженной победой.

"Болельщикам "Шахтера"- поздравление. Все по делу, никаких оговорок и оправданий. Дальнейшее покажет сезон. На перепразднуйте)))

Журналист журнала "Фокус" Даниил Вереитин считает, что "Шахтер" реабилитировался за поражение от "Шерифа".

"Неделю назад мы все плевались и ругали Де Дзерби за поражение от" Шерифа ". Я разделял мнение, что это худший его матч во главе" Шахтера ". А сегодня он провел свою лучшую игру".

"Шахтер" провел лучший матч при Де Дзерби

Заместитель главного редактора "Трибуны" Александр Сажко в восторге от игры "Шахтера".

"Лучший матч Де Дзерби в "Шахтере". Это была именно та реакция на поражение от "Шерифа"и критику за невыразительную игру, которая нужна.

Тарас Степаненко и Марлос вернулись в состав, "Шахтер" сыграл немного проще и более похоже на себя образцов прошлых сезонов.

Мы думали, что "Динамо" будет рвать в быстрых атаках ненадежную оборону Шахтера, а получилось наоборот. А главное - "горняки" значительно прибавили в агрессии, которой раньше очень не хватало. Были великолепны в единоборствах.

Было видно, кому нужна победа. И Де Дзерби ее заслужил именно такую ​​- полностью без вопросов, по игре".



"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины впервые за последние четыре года. Теперь у "Динамо" и "Шахтера" по девять побед в этом турнире. В чемпионате Украины "Динамо" опережает "Шахтер" на три очка. Команды сыграют между собой в десятом туре 3 октября.