"Худший матч Луческу во главе "Динамо": что пишут соцсети после Суперкубка Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 306
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 315
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
4 Просмотров: 3384
С завтрашнего дня Украина - в желтой зоне: что нужно знать
С завтрашнего дня Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1260
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
2 Просмотров: 531
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 531
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 918
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 909
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 657
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Один из лучших вратарей мира допустил детскую ошибку
Один из лучших вратарей мира допустил детскую ошибку
Малиновский на поле ответил Петракову
Малиновский на поле ответил Петракову
Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка
Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка
"Барселона" спаслась в матче против "Гранады"
"Барселона" спаслась в матче против "Гранады"
Первый конфликт в Париже. Месси поссорился с тренером ПСЖ
Первый конфликт в Париже. Месси поссорился с тренером ПСЖ
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 657
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2583
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1224
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 1026
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
четверг, 23 сентября 2021 08:37

"Худший матч Луческу во главе "Динамо": что пишут соцсети после Суперкубка Украины

  Комментировать
&quot;Худший матч Луческу во главе &quot;Динамо&quot;: что пишут соцсети после Суперкубка Украины
Мирча Луческу 12 лет возглавлял "Шахтер", Фото: ФК "Динамо" Киев

Донецкий "Шахтер" стал обладателем Суперкубка Украины-2021. Команда Роберто Де Дзерби розгромила "Динамо" -3:0.

Gazeta.uaсобрала обзор соцсетей после получения трофея "горняками".

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич считает, что киевляне провалили игру в середине поля и слабо сыграл Николай Шапаренко.

"У" Динамо "сегодня не получилось ничего. Шапаренко играл посредственно. А без него некому было вязать игру в центре. Отмечу первые за много месяцев удачные действия Владислав Супряга. Может его попустит и он заиграет. Бразильский полузащита "Шахтера" сегодня съела тех, на кого хотят опираться в сборной. Аргумент в пользу качественных полузащитников".

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло считает, что решающим в матче стал первый гол.

"По игре "Динамо".... Пропущенный мяч полностью изменил тактику на игру, были вынуждены раскрыться. Забей киевляне первыми, счет был бы обратным. Надо спокойно проанализировать игру и двигаться дальше".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины

Директор телеканала "Футбол" Александр Денисов считает, что Мирча Луческу провел худший матч во главе "Динамо".

"Первый по-настоящему сильный матч Де Дзерби, когда команда выполнила его тактическую установку на игру. Сегодня увидел впервые потенциал этого нового" Шахтера ".

"Динамо", наоборот, неожиданно полностью провалил матч. Худший матч Луческу за прошлый год.

Результат в пользу интриги нынешнего сезона. Будет жарко.

А "Шахтер" сегодня с заслуженной победой".

"Шахтер" смог реабилитироваться за поражение в Лиге чемпионов от "Шерифа".

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поздравляет "Шахтер" с заслуженной победой.

"Болельщикам "Шахтера"- поздравление. Все по делу, никаких оговорок и оправданий. Дальнейшее покажет сезон. На перепразднуйте)))

Журналист журнала "Фокус" Даниил Вереитин считает, что "Шахтер" реабилитировался за поражение от "Шерифа".

"Неделю назад мы все плевались и ругали Де Дзерби за поражение от" Шерифа ". Я разделял мнение, что это худший его матч во главе" Шахтера ". А сегодня он провел свою лучшую игру".

"Шахтер" провел лучший матч при Де Дзерби

Заместитель главного редактора "Трибуны" Александр Сажко в восторге от игры "Шахтера".

"Лучший матч Де Дзерби в "Шахтере". Это была именно та реакция на поражение от "Шерифа"и критику за невыразительную игру, которая нужна.

Тарас Степаненко и Марлос вернулись в состав, "Шахтер" сыграл немного проще и более похоже на себя образцов прошлых сезонов.

Мы думали, что "Динамо" будет рвать в быстрых атаках ненадежную оборону Шахтера, а получилось наоборот. А главное - "горняки" значительно прибавили в агрессии, которой раньше очень не хватало. Были великолепны в единоборствах.

Было видно, кому нужна победа. И Де Дзерби ее заслужил именно такую ​​- полностью без вопросов, по игре".


"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины впервые за последние четыре года. Теперь у "Динамо" и "Шахтера" по девять побед в этом турнире.

В чемпионате Украины "Динамо" опережает "Шахтер" на три очка. Команды сыграют между собой в десятом туре 3 октября.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Худший матч Луческу во главе "Динамо": что пишут соцсети после Суперкубка Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

Вышел первый номер газеты на украинском в Праге

Ураган унес жизни более 3000 человек

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 16875
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 8838
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
 Просмотров: 6588
Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу
 Просмотров: 5454
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
7
 Просмотров: 4428
Спорт
Один из лучших вратарей мира допустил детскую ошибку
Один из лучших вратарей мира допустил детскую ошибку
 Просмотров: 333
Де Дзерби прокомментировал победу над "Динамо"
Де Дзерби прокомментировал победу над "Динамо" Просмотров: 315
Праздник испортили агрессивным поведением – Луческу о "Шахтере"
Праздник испортили агрессивным поведением – Луческу о "Шахтере" Просмотров: 423
Почему "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины
Почему "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины
 Просмотров: 342
"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок
"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
5
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
4
Офис президента: Арестович лечит украинцев
4
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
Голосов: 88
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть