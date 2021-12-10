Хотят опередить "Металлист". "Динамо" охотится за бразильским талантом

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах бразильского вингера 19-летнего Густаво.

Киевляне следят за игроком клуба "Спорт Ресифи", сообщает Ransfers24hr.

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В услугах бразильца также заинтересованы "Фламенго", "Атлетико" Минейро, "Атлетико" Паранаэнсе и харьковский "Металлист".

По сообщению СМИ, харьковский клуб предлагал "Спорт Ресифи" за молодого таланта €2,1 млн.

В нынешнем сезоне Густаво провел 26 матчей, в которых отличился двумя голами и совершил столько же ассистов.

12 декабря "Динамо" сыграет в последнем матче первой части сезона против "Зари". Отчет об игре читайте на нашем сайте.