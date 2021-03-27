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суббота, 27 марта 2021 11:48

Хотим сыграть, как Украина – тренер Казахстана

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Хотим сыграть, как Украина – тренер Казахстана
Байсуфинов берет пример с Украины. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился ожиданиями от матча с Францией в отборе ЧМ-2022.

– Мы уважительно относимся к сопернику. Во-первых, это – чемпионы мира. Во-вторых – колоссальное давление, контроль, они всегда играют первым номером. Поэтому мы готовимся именно к такой игре. Но мы за основу взяли философию на этот матч – все-таки играть в футбол, а не просто отбиваться.

Думаю, мы должны получить от игры удовольствие, как и наши болельщики. Но также и соперник должен понимать, что мы играем в футбол и уважительно к ним относимся. Но мы не можем им сдаваться просто так. Мы хотим играть в футбол. Насколько нам это позволит соперник – вопрос другой. По игре французов со сборной Украины мы увидели, что соперник был в высоком прессинге, тем не менее, давал им играть.

Здесь, конечно, и исполнительское мастерство футболистов сборной Украины выходило на первый план. Им нужно было спокойно, рассудительно взять мяч под контроль. Каждый знал своим функции. Мы тоже к этому стремимся и мы хотим так играть, чтобы не просто обороняться и отбиваться, – сказал Байсуфинов.

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Матч Казахстан – Франция состоится 28 марта. Сборная Франции сыграла вничью – 1:1 в первом матче отбора к Кубку мира в Катаре. Казахстан только начинает турнир.

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