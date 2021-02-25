"Хотелось его просто прибить" - Хацкевич о работе с Гармашем

Денис Гармаш не имеет стабильного места в составе "Динамо", Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич вспомнил сотрудничество с Денисом Гармашем.

По словам белорусского наставника, руководить украинским полузащитником не всегда было просто.

"Денис — классный парень вообще. Честный, открытый. Это такой футболист, который не любит проигрывать. Да, его переклинивает. Ну а что сделаешь? Такой характер. Но он если выходит или на тренировку, или на игру, он полностью будет отдаваться команде. И те моменты, которые у него есть, и в тренировочном процессе, и в быту, и на футбольном поле… Он если решил, то уже с прямой не сойдет. Влево-вправо — у него нет. Он идет прямо. И он уверен, что делает правильно. Это очень хорошее качество.

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Был ли момент, когда мне хотелось Гармаша просто прибить? Это был момент, когда мы играли с "Партизаном", после первого тайма проигрывая 0:2. И он в раздевалке начал свои… Не хотел слушать и слышать. Хотя у нас игра удавалась. У нас моменты были, мы только их не реализовали. У нас Жуниор Мораес вышел вместо Артема Кравца, но в структуре и организации игры мы ничего не меняли. Я говорю: "Денис, все нормально". Но он начал там…

Тогда Олег Гусев взял и отвел его в душевую. Не знаю, о чем они говорили, но на второй тайм Гармаш вышел совершенно другим. Но тогда хотелось при всей команде… Хотя я видел, что не было смысла поднимать какой-то скандал. Потому что Денис был очень заведен", - рассказал Хацкевич в интервью SportarenaTV.

Александр Хацкевич возглавлял "Динамо" с июня 2017 года по август 2019 год. Наставника уволили после провала квалификации Лиги чемпионов. Сейчас Хацкевич возглавляет российский "Ротор". За время работы в "Динамо" Хацкевич выиграл 2 Суперкубка Украины. В своем 1-м сезоне киевляне отстали от "Шахтера" на 6 очков, а в следующем сезоне уступили уже 7 пунктов.