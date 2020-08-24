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понедельник, 24 августа 2020 14:34

"Хотела только лучшего": Зинченко обратился к Гвардиоле из-за выходки жены

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&quot;Хотела только лучшего&quot;: Зинченко обратился к Гвардиоле из-за выходки жены
Александр и Влада Зинченко. Фото: Инстаграм Александра Зинченко

Игрок сборной Украины Александр Зинченко написал письмо главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

Футболист извинился за свою критику и критику жены испанского тренера после вылета в Лиге чемпионов от "Лиона".

"Я не говорил ничего плохого или чего-то, что осуждает нашу тактику. Не искажайте мои слова. Я объяснял, что мы, как игроки, понимаем, какой эффект имеет тактика. Учитывая наш опыт, мы должны были адаптироваться к ней. В тот вечер мы проиграли Лиону, но это не значит, что тренер ошибся. Если вы посмотрите мои прошлые интервью, и как я отзывался в них о тренере - вы поверите мне. Он - номер один.

Второе - по поводу моей жены. Она - и журналист, и фанат. Во время сезона она ездила с нами на все гостевые и домашние матчи, потому что она - большой фан Манчестер Сити. На том видео вы увидели ее эмоции прямо после матча. Она выразила свое мнение, как это делают и другие фанаты. Но, она хотела только сделать нас лучше. Мы понимаем, что она не должна была публиковать это в социальных сетях, потому что она - моя жена. Но, она не пыталась выразить журналистское мнение о тренере, она просто выразила разочарование, как болельщица.

Я пишу это прямо с нашей свадьбы. Вместо того, чтобы наслаждаться этим незабываемым моментом. Но, я делаю это, потому что не могу оставить все как есть. Надеюсь на ваше понимание ", - поделился Зинченко в своем Instagram.

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В 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" уступил "Лиону" 1:3 и покинул турнир. После этого жена Зинченко назвала тактику английской команды в этом матче "зашкваром"

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