"Хотел бы, чтобы Матвиенко перешел в "Манчестер Сити" - Пятов

Андрей Пятов считает, что Николаю Матвиенко будет проще адаптироваться в команде Хосепа Гвардиолы. Фото: УАФ

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал возможный переход Николая Матвиенко в АПЛ.

"Хотел бы, чтобы Матвиенко оказался в "Сити". Еще не вижу, как новый тренер в "Арсенале" себя проявит, пока трудно ему это дается. А Гвардиолу все знают, знают его требования. "Шахтер" немного похож с этим. В адаптации ему точно там легче будет", - сказал Пятов в эфире программы "Футбольный формат ".

Сначала интерес к Матвиенко приписывали "Манчестер Сити", а сейчас главным претендентом на защитника является "Арсенал".

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В текущем сезоне 23-летний Николай Матвеинко забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.