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суббота, 02 января 2021 06:11

Хорватский тренер схватил своего игрока за волосы и ударил по спине

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Хорватский тренер схватил своего игрока за волосы и ударил по спине

Во время поединка чемпионата Италии по баскетболу между "Виктория Либертас" и "Триеста" наставник гостей избил своего собственного игрока.

Хорватский специалист "Виктории" 59-летний Ясмин Репеша некрасиво поступил по отношению эстонского форварда Хенри Дрелли.

Наставник схватил своего подопечного за волосы, а затем ударил по спины. Эпизод произошел после замены баскетболиста. Тренер не смог сдержаться после того, как баскетболист ошиблись на площадке.

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Матч завершился победой "Виктории Либертас" со счетом 84:74.

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02
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