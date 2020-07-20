Хорватский тренер может возглавить киевское "Динамо"

Ненад Бьелица находит без работы с марта месяца. Фото: Reuters

Экс-тренер "Динамо" Загреб 48-летний Ненад Бьелица может стать новым тренером киевского "Динамо".

Хорват находится без работы с марта месяца, когда покинул загребское "Динамо" из-за конфликта с руководителем команды Зораном Мамичем, сообщает "Чемпион".

Под руководством Бьелицы "Динамо" Загреб становилось чемпионом Хорватии и выходило в Лигу чемпионов, где успешно играло против "Шахтера".

Но более приоритетным кандидатом на пост наставника "Динамо" на сегодня является украинец Виктор Скрипник.

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Ненед Бьелица выступал за хорватские, итальянские, австрийские и испанские клубы. Тренировал польский "Лех", итальянский "Специю", австрийские "Аустрию", "Вольфсберг" и "Лустенау 07".