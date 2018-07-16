Хорватия невероятно встретила сборную по футболу

Фото: "Сегодня"

Фанаты устроили бурный прием футбольной сборной Хорватии, которая стала финалистом Кубка мира-2018 года.

Спортсмены вернулись домой после турнира в России, сообщает "Сегодня".

В Загребе, столице Хорватии футболистов встречали как настоящих героев. В аэропорту их ждал специальный автобус без крыши. По дороге в центр солицы команду сопровождали полицейские с включенными мигалками и спецсигналами и фанаты на велосипедах.

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На центральной площади столицы Хорватии футболистов ждали сотни фанатов в национальных цветах и ​​с флагами. Вместе с игроками они начали петь песни и выкрикивать лозунги.

Сборная Франция во второй раз в истории выиграла главный футбольный трофей мира. Выиграла в Хорватии со счетом 4: 2.