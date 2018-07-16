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понедельник, 16 июля 2018 21:05

Хорватия невероятно встретила сборную по футболу
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Столица Хорватии Загреб встретила футболистов сборной
Фото: "Сегодня"
Столица Хорватии Загреб встретила футболистов сборной
Столица Хорватии Загреб встретила футболистов сборной
Столица Хорватии Загреб встретила футболистов сборной
Столица Хорватии Загреб встретила футболистов сборной

Фанаты устроили бурный прием футбольной сборной Хорватии, которая стала финалистом Кубка мира-2018 года.

Спортсмены вернулись домой после турнира в России, сообщает "Сегодня".

В Загребе, столице Хорватии футболистов встречали как настоящих героев. В аэропорту их ждал специальный автобус без крыши. По дороге в центр солицы команду сопровождали полицейские с включенными мигалками и спецсигналами и фанаты на велосипедах.

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На центральной площади столицы Хорватии футболистов ждали сотни фанатов в национальных цветах и ​​с флагами. Вместе с игроками они начали петь песни и выкрикивать лозунги.

Сборная Франция во второй раз в истории выиграла главный футбольный трофей мира. Выиграла в Хорватии со счетом 4: 2.

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