Франция - обладатель Кубка мира - 2018: видеообзор финального матча

Франция чемпион мира 2018 !. Фото: FIFA

Определился победитель 21-го по счету Кубка мира по футболу. Сборная Франция во второй раз в истории выиграла главный футбольный трофей мира.

Французы были объективно сильнее подбором игроков и одержали заслуженную победу. Но стоит отдать должное хорватам, которые бились до последней секунды. Хорватия больше владела мячом, больше била по воротам. Но в современном футболе это далеко не показатель преимущества. Дешам выбрал верную стратегию, учитывая усталость соперника. Французы просто выжидали ошибки соперника и дождались.

Манджукич срезал мяч в собственные ворота, затем пенальти, далеко на 100-процентный. И все, французы, ведя в счете, уже соперника на отпускают. Грамотная концовка, иногда с элементами хитростей, но куда же без этого.

Франция одержала заслуженную победу, продемонстрировав стабильный уровень игры на протяжении всего турнира.

КМ-2018, финал

Франция - Хорватия - 4:2

Голы: Манджукич, 18 (аг), Гризманн, 36 (пен), Погба, 59, Мбаппе, 65 - Перишич, 28 Манджукич, 69

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Следующий Кубок мира пройдет в Катаре в 2022 году. Особенностью этого турнира станет то, что он пройдет зимой, а не летом, как обычно.