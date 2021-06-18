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пятница, 18 июня 2021 21:26

Хорватия не смогла дожать Чехию

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Хорватия не смогла дожать Чехию
Иван Перишич является одним из лидеров сборной Хорватии. Фото: Gettyimages.com/

В матче второго тура Евро-2020/21 сборные Чехии и Хорватии не смогли выявить сильнейшего 1: 1.

Что нужно знать об игре в Глазго?

Разные стили игры. Хорваты играли больше через контроль мяча и короткий пас, пытаясь расшатать защиту соперника. Чехи исповедовали силовой футбол с длинными передачами и ставками на стандарты.

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Игра на встречных курсах. Хотя хорваты владели игровым преимуществом, но сборная Чехии не засиживался в обороне и отвечали своими атаками.

ВАР помог Чехии. В конце первого тайма арбитр поставил пенальти в ворота сборной Хорватии после подсказки видео-арбитра.

Лука Модрич вел игру сборной Хорватии

Лідер Лука Модрич. Полузащитник "Реала" вел игу хорватов, отдавал острые передачи и пытался обострять.

Красивый гол Ивана Перишича. Полузащитник "Интера" сместился с фланга в центр, расшатал защитника и попал в дальний угол.

Хорватия была ближе к победе. У подопечных Златко Далича было больше моментов. При ничейном счете они больше атаковали. В конце матча имели шансы добыть три очка.

В другом матче группы Англия сыграет против Шотландии. Начало игры в 22:00.
В матче первого тура англичане победили хорватов - 1: 0, а чехи переиграла Шотландию -2: 0.

21 июня сборная Украины сыграет против Австрии. Начало игры в 19:00.

Автор: Сергей Тищенко
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