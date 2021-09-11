Холанд забил дважды в суперрезультативном матче с "Байером"

Эрллинг Холанд хочет перестрелять Левандовского. Фото: Reuters

В Леверкузене завершился матч 4-го тура Бундеслиги. "Байер" на стадионе "Бай-Арена" принимал дортмундскую "Боруссию". Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3.

На девятой минуте хозяева открыли счёт благодаря усилиям Флориана Вирца. На 37-й минуте Эрлинг Холанд сравнял счёт, а на исходе первого тайма Патрик Шик вновь вывел "Байер" вперёд.

В начале второй половины встречи Юлиан Брандт воспользовался передачей Холанда и опять сделал счёт ничейным, однако спустя всего шесть минут Мусса Диаби поразил ворота" шмелей" и сделал счёт 3:2. На 71-й минуте гости отыгрались в третий раз. Гол забил Рафаэл Геррейру. А на 75-й минуте Холанд реализовал одиннадцатиметровый и установил окончательный счёт в матче — 4:3 в пользу "Боруссии".

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Дортмундская "Боруссия" после четырёх игр имеет в своём активе 9 набранных очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. "Байер" с семью очками идёт на пятом месте.