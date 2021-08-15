Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре

Холанд забил 62 мяча за "Боруссию". Фото: Reuters

В матче 1-го тура бундеслиги дортмундская "Боруссия" разгромила франкфуртский "Айнтрахт". Встреча проходила на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершилась со счётом 5:2.

На 23-й минуте счёт открыл Марко Ройс, ему ассистировал Эрлинг Холанд. Спустя четыре минуты защитник дортмундцев Феликс Пасслак забил автогол. На 32-й минуте Торган Азар вывел "Боруссию" вперёд, передачу отдал Холанд. Спустя ещё две минуты Холанд забил третий гол дортмундцев после результативного паса Марко Ройса. Джованни Рейна довёл счёт до разгромного, отправив мяч в ворота после удара Холанда, однако Эрлингу не засчитали ассист.

Пятый гол "Боруссии" забил Холанд, который оформил дубль. Второй гол "Айнтрахта" забил Йенс Хёуге, ему ассистировал Рагнар Ахе. Ещё один гол "Боруссии", который забил Ройс в первом тайме, отменили после вмешательства VAR.

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В другом матче чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" разошлась миром из "Баварией" – 1:1. Голом в составе чемпиона отметился Роберт Левандовский. Это его седьмой мяч в стартовых турах бундеслиги.