Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 108
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1413
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1215
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1593
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 261
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1539
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 3942
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 297
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 252
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 873
Фото
Все фото
4
5
8
6
7
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Видео
Все видео
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии
Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии
Игра в одни ворота: почему "Интер" разгромил "Динамо"
Игра в одни ворота: почему "Интер" разгромил "Динамо"
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
1 Просмотров: 306
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 126
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 297
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 252
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 414
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 441
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
воскресенье, 15 августа 2021 09:42

Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре

  Комментировать
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
Холанд забил 62 мяча за "Боруссию". Фото: Reuters

В матче 1-го тура бундеслиги дортмундская "Боруссия" разгромила франкфуртский "Айнтрахт". Встреча проходила на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершилась со счётом 5:2.

На 23-й минуте счёт открыл Марко Ройс, ему ассистировал Эрлинг Холанд. Спустя четыре минуты защитник дортмундцев Феликс Пасслак забил автогол. На 32-й минуте Торган Азар вывел "Боруссию" вперёд, передачу отдал Холанд. Спустя ещё две минуты Холанд забил третий гол дортмундцев после результативного паса Марко Ройса. Джованни Рейна довёл счёт до разгромного, отправив мяч в ворота после удара Холанда, однако Эрлингу не засчитали ассист.

Пятый гол "Боруссии" забил Холанд, который оформил дубль. Второй гол "Айнтрахта" забил Йенс Хёуге, ему ассистировал Рагнар Ахе. Ещё один гол "Боруссии", который забил Ройс в первом тайме, отменили после вмешательства VAR.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема

В другом матче чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" разошлась миром из "Баварией" – 1:1. Голом в составе чемпиона отметился Роберт Левандовский. Это его седьмой мяч в стартовых турах бундеслиги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Начали возводить самую знаменитую стену в мире

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 1 Просмотров: 10782
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
 Просмотров: 7443
&quot;Лишить гражданства&quot; - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
5
 1 Просмотров: 3942
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 3474
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
 1 Просмотров: 3330
Спорт
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
 Просмотров: 54
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
 Просмотров: 1098
"Днепр-1" проиграл "Десне" в матче с двумя удалениями
"Днепр-1" проиграл "Десне" в матче с двумя удалениями Просмотров: 171
Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии
Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии
 Просмотров: 603
Игра в одни ворота: почему "Интер" разгромил "Динамо"
Игра в одни ворота: почему "Интер" разгромил "Динамо"
 Просмотров: 909
Больше всего комментируют
8
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
7
На президентских выборах Кличко может стать серьезным конкурентом для других кандидатов - социолог
6
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 61
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть