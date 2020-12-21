Хоккеисты устроили массовую драку во время киевского дерби

В конце игры матче перерос в драку. Фото: ХSPORT

В 19-м туре чемпионата Украины по хоккею "Сокол" победил в столичном дерби "Ледяных волков" - 6:3.

"Сокол" уступал 0:3, но смог сделали победный камбэк и обыграли "Ледяных волков" забросив в их ворота 6 шайб подряд.

Кроме большого количества заброшенных шайб, игра запомнилась яркой дракой. В итоге даже судьи не с первого раза смогли остановить драку. Спор произошел между двумя игроками, но потом все переросло в массовую драку.

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"Сокол" после 18 сыгранных матчей занимает 2-е место, проигрывая лидеру "Донбасса" 7 очков. "Ледяные Волки" на 7-м месте.