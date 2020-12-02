Хэмилтон заразился коронавирусом

Хэмилтон досрочнозавоевал титул чемпиона. Фото Рейтер

У семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона диагностирован коронавирус. Ещё в воскресенье гонщик "Мерседеса" стоял на верхней ступеньке подиума Гран-при Бахрейна, который он выиграл в близком к доминирующему стиле, а уже в понедельник Хэмилтон почувствовал недомогание. Проведённый тест на коронавирус подтвердил, что Льюис заболел.

Британец гарантированно пропустит последний этап сезона-2020 — гран-при Сахира "Формулы-1", который пройдёт с 4 по 6 декабря. Кто заменит гонщика, неизвестно: "Мерседес" продолжает изучать возможные варианты.

После победы в главной гонке гран-при Турции пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно завоевал звание чемпиона "Формулы-1".

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Этот триумф стал для него 7-м в карьере, а по количеству титулов он сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером, который также поднимал его над головой 7 раз.