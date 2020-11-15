Хэмилтон выиграл Формулу-1 и догнал Шумахера

Льюис Хэмилтон выиграл титул четвертый раз подряд. Фото Рейтер

Гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон седьмой в своей карьере стал чемпионом Формулы-1.

Британский пилот выиграл Гран-при Турции и досрочно гарантировал себе чемпионский титул сезона 2020. Вторым в Стамбуле финишировал Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт", а третьим - Себастьян Феттель из "Феррари".

Победа в Турции стала для Льюиса исторической. Он догнал по выигранным чемпионствам легендарного немца Михаэля Шумахера - теперь у обоих по семь титулов.

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Хэмилтон стал чемпионом четвертый год подряд. Шесть своих чемпионств он получил в составе "Мерседеса" (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) и одно за "Макларен" в 2008 году.