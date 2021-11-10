Хави запретил Пике давать интервью

Пике играл вместе с Хави. Фото: Reuters

Новый главный тренер "Барселоны" Хави запретил защитнику Жерару Пике давать интервью в программе El Hormiguero, сообщает Marca со ссылкой на Cope.

Сообщается, что Хави заметил, что Пике часто появляется на различных публичных мероприятиях, мало связанных с миром футбола. Тренер хочет исключить возможность того, чтобы игроки обращали внимание на другие вещи, кроме "Барселоны" и своего ближайшего будущего.

Первым матчем "Барселоны" под руководством Хави станет встреча с "Эспаньолом", которая состоится в субботу, 20 ноября.

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Ранее "Барселона" официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду "Барселоны" с 1998 по 2015 год.