Хави не возглавит "Барселону"

Хави не озглавит "Барселону". Фото: Global Look Press

"Аль-Садд" выступил с заявлением о возможном уходе главного тренера Хави в "Барселону".

"В ответ на то, что было распространено в последнее время, руководство "Аль-Садд" подтверждает, что у Хави двухлетний контракт с клубом и он полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды. Цель — поддерживать наше лидерство в лиге и защищать титул", — написано в официальном "твиттере" катарского клуба.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Хави близок к тому, чтобы возглавить "Барселону". Из каталонского клуба был уволен Рональд Куман. Хави сейчас считается главным кандидатом на вакантный пост.

Более того, ряд источников утверждал, что тренер уже договорился с "Аль-Саддом" о расторжении контракта.

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Хави ранее заключил новый контракт с "Аль-Саддом", который действует до 2023 года. Но руководство клуба, по данным СМИ, пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.