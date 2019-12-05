Харлан закрутила роман с известным спортсменом

Ольга Харлан нашла новую любовь. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан нашла новую любовь. Его зовут Луиджи Самеле, он известный итальянский саблист.

Луиджи - 32 года. Он также успешный и титулованный саблист. Трехкратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионатов мира-2010 и 2018, бронзовый призер чемпионата мира-2019, бронзовый призер Олимпийских игр-2012, пишет "Трибуна"

Ольга Харлан 7 лет была в отношениях с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко. Пара поженилась в 2014, но в прошлом году Харлан сообщила, что они с мужем разошлись.

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Ольга Геннадьевна Харлан - украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2008 года по командном первенстве, бронзовый призер Олимпиады 2012 года, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европу.