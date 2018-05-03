Харлан обнажилась для известного глянца - фото

Лучшая фехтовальщица Украины Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии для майского выпуска журнала XXL.

27-летняя Харлан - олимпийская чемпионка 2008 года по командном первенстве, бронзовый призер Олимпиады-2012, пятикратная чемпионка мира (2009 года в командном первенстве 2013 в индивидуальной и командной, 2014 в индивидуальной, 2017 в индивидуальной), 7 кратная чемпионка Европы.

Смотрите интимные фото спортсменки:

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В марте 2016-го имя Ольги Харлан было вписано в международный Зал славы.