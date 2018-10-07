"Хацкевич в "Динамо" – это агония", - эксперт

Шахов критически высказался относительно пребывания Хацкевича во главе "Динамо". Фото: Footboom.com

Украинский журналист Андрей Шахов винит в неудачах киевского "Динамо" главного тренера Александра Хацкевича.

"Закончил писать отчет о матче "Яблонец" - "Динамо". В конце написал немного о тех, кого вижу в качестве преемников Хацкевича, хотя раньше никогда при работающем наставнике подобным не занимался.

Скажу честно: последняя поездка и всё то, что творилось на футбольном поле и за его пределами, лишний раз убедило меня в том, что это уже агония. И никакая, даже самая разгромная, победа над "Олимпиком" не убедит меня в обратном. Цель показать, что при желании и активном поиске, можно найти тренера", - написал Шахов на Facebook.

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В Лиге Европы "Динамо" завершило два матча с одинаковым счетом - 2:2.