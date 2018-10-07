"Хацкевич в "Динамо" – это агония", - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 4329
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
3 Просмотров: 2907
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5274
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1404
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1449
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1638
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1269
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1287
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2241
Фото
Все фото
16
11
6
5
3
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Видео
Все видео
"Бой века" в UFC завершился грандиозным скандалом
"Бой века" в UFC завершился грандиозным скандалом
Как сыграл Коноплянка в победном матче с "Фортуной"
Как сыграл Коноплянка в победном матче с "Фортуной"
Как "Бавария" разгромно уступила в чемпионате Германии - видео
Как "Бавария" разгромно уступила в чемпионате Германии - видео
Украинец забил дебютный гол и спас "Лех" от поражения
Украинец забил дебютный гол и спас "Лех" от поражения
Стартует чемпионат Украины по баскетболу
Стартует чемпионат Украины по баскетболу
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 477
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1323
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5301
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9675
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 675
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
воскресенье, 07 октября 2018 16:01

"Хацкевич в "Динамо" – это агония", - эксперт

  Комментировать
&quot;Хацкевич в &quot;Динамо&quot; – это агония&quot;, - эксперт
Шахов критически высказался относительно пребывания Хацкевича во главе "Динамо". Фото: Footboom.com

Украинский журналист Андрей Шахов винит в неудачах киевского "Динамо" главного тренера Александра Хацкевича.

"Закончил писать отчет о матче "Яблонец" - "Динамо". В конце написал немного о тех, кого вижу в качестве преемников Хацкевича, хотя раньше никогда при работающем наставнике подобным не занимался.

Скажу честно: последняя поездка и всё то, что творилось на футбольном поле и за его пределами, лишний раз убедило меня в том, что это уже агония. И никакая, даже самая разгромная, победа над "Олимпиком" не убедит меня в обратном. Цель показать, что при желании и активном поиске, можно найти тренера", - написал Шахов на Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ультрас "Динамо" раскритиковали игроков за ничью в Чехии - видео

В Лиге Европы "Динамо" завершило два матча с одинаковым счетом - 2:2.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Хацкевич в "Динамо" – это агония", - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Обратную сторону Луны снимали на "трофейную" кинопленку

Самое читаемое
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы
25
 Просмотров: 62713
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 18263
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
14
 Просмотров: 9721
Россия хочет сохранить &quot;народные республики&quot; - Волкер дал откровенное интервью
Россия хочет сохранить "народные республики" - Волкер дал откровенное интервью 1 Просмотров: 5931
Рассказали, какие крупы подорожали больше всего
Рассказали, какие крупы подорожали больше всего
 Просмотров: 4716
Спорт
"Динамо" - "Олимпик", "Шахтер" - "Заря". LIVE (стартовые составы)
"Динамо" - "Олимпик", "Шахтер" - "Заря". LIVE (стартовые составы)
 Просмотров: 36
"Бой века" в UFC завершился грандиозным скандалом
"Бой века" в UFC завершился грандиозным скандалом
 1 Просмотров: 981
"Реал" уступил "Алавесу" и не забил в 3 матче чемпионата Испании подряд
"Реал" уступил "Алавесу" и не забил в 3 матче чемпионата Испании подряд Просмотров: 216
Тренер "Леганеса" объяснил, почему не играет Лунин
Тренер "Леганеса" объяснил, почему не играет Лунин Просмотров: 621
Как сыграл Коноплянка в победном матче с "Фортуной"
Как сыграл Коноплянка в победном матче с "Фортуной"
 Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
16
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
6
Заявили о возможности войны на Балканах
5
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
5
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
3
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Голосов: 379
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua