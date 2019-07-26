Хацкевич рассказал о состоянии дел в "Динамо" накануне старта сезона

В преддверии нового сезона главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич дал развернутое интервью сайту "Dynamo.kiev.ua". Gazeta.ua выбрала самые важные моменты интервью.

О подготовке к новому сезону:

"Качество футбольных полей, на которых мы тренировались и проводили контрольные матчи в Австрии, было недостаточно высоким. Поэтому определенная неудовлетворенность тем, в каких условиях мы готовились, конечно, осталась.

Мы дорабатываем запланированное. Последние штрихи. То, что не было выполнено в полной мере в Австрии в плане скоростной выносливости, мы выполнили на прошлой неделе, когда предельно интенсивно работали на протяжении трех дней.

Ну а уже со вторника мы более планомерно подошли к подготовке к матчу с "Шахтером" за Суперкубок Украины. И это тоже еще один из этапов нашей подготовки к сезону. Да, на кону — трофей, но, кроме этого предстоящий поединок покажет, насколько нам удалось подготовиться к сезону. Ну а игровые кондиции будем набирать через матчи".

О позднем старте чемпионата Украины:

"Начинать чемпионат Украины в начале августа — это поздно. Тем более, если учитывать, что некоторые наши команды уже сейчас начинают свои еврокубковые кампании. Ну и, конечно, важен фактор, который вы затронули: заканчивать первую половину сезона 15 декабря, но не играть в июле, — это странная ситуация. Если есть возможность начать чемпионат раньше, причем начать его на хороших полях, эту возможность упускать нельзя. А 15 декабря удовольствия футбола не будет получать никто — ни болельщики, ни команды. Но все эти вопросы — в адрес Премьер-лиги..."

Начинать чемпионат в августе - поздно

О травмированных футболистах :

"Витя Цыганков уже фактически восстановился от той мышечной травмы, которую он получил в самом начале австрийского сбора во время силовой работы. Со вторника он работает в общей группе, но у него пока есть ограничения по некоторым упражнениям. Но к матчу за Суперкубок Украины Цыганков готовиться не будет — он еще не готов к этому, да и рисковать его здоровьем в самом начале сезона мы не станем. Зато к стартовым матчам чемпионата Витя, надеюсь, будет уже готовиться.

Что касается Соля, то тут, прежде всего, надо сказать о характере его повреждения. Он его получил на ровном месте. 10 июля у нас был выходной день, но Фран решил поработать в тренажерном зале. И перестарался... Обидно. Его желанию, с которым он работает на тренировках, можно только позавидовать! Парень выкладывается на все сто. И тут такое его отношение к работе сыграло с ним злую шутку.

Автор: Официальные сайт "Динамо" Новички "Динамо" Кадири и Караваев

Так или иначе, Соль также получил мышечную травму. Причем, даже немного более серьезную, чем похожая травма Цыганкова. Но на этой неделе Фран, скорее всего, тоже вернется к тренировкам в группе. Разумеется, как и в случае с Цыганковым, речь об участии этого футболиста в матче за Суперкубок Украины не идет. Реабилитацию футболистов после травм мы форсировать не станем. Тем более, когда есть все шансы, чтобы и Цыганков, и Соль вернулись в строй к стартовым турам чемпионата Украины и матчам с "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов.

Наконец, Дуэлунд. А вместе с ним — и Андриевский, который тоже был травмирован. Оба они уже со среды начали тренироваться в общей группе. Но у Дуэлунад пока еще имеются болезненные ощущения — достаточно неприятный удар он получил в голеностоп, что обернулось для него очень большим отеком".

Про позиции на поле для Кадири та Караваева:

"Однако основной позицией для Кадири в "Динамо" будет позиция опорного полузащитника силового плана. Этот исполнитель очень силен в индивидуальных единоборствах. Как вверху, так и внизу.

Кадири очень силен в индивидуальных единоборствах

Караваева можно использовать как правого защитника. Будем смотреть на состояние ребят. Это кажется, что у нас много футболистов в заявке, но как показал прошлый сезон, нужна обойма, чтобы выступать одновременно в трех турнирах".

О проблемных позициях:

"Возможно, нуждается в усилении позиция плеймейкера. И позиция нападающего. Мы в прошлом сезоне привыкли, что у нас вообще не было нападающих. Выздоровеет Фран Соль — у нас будет три нападающих. Конечно, у нас есть наработки по форвардам, но цена и качество должны тоже соответствовать определенному уровню".

О доверии молодым футболистам:

"Два года было доверие к молодым футболистам, и это доверие никуда не делось! Но нужно уже давать результат, а его дают опытные футболисты. Этот тот же Саша Караваев, он достаточно квалифицированный футболист. Но и Шапаренко, Шепелев, Цитаишвили, Попов, Миколенко, Цыганков, Русин — все они молодые футболисты. Все уже забыли, что им всего 21-22 года. И всегда важен баланс между опытными и молодыми футболистами. Когда на поле пять-шесть человек одного возраста, можно провести одну игру феерично, а потом феерично сдуться"

Доверие к молодым никуда не делось

О отсутствие доверия Супряге и Булеце:

Мы посчитали целесообразным, чтобы они получали больше игровой практики. Для них будет лучше, если они пройдут школу Премьер-лиги, получая больше игровой практики в "Днепре-1". И Супряга, и Булеца — наши футболисты, но им уже нужно сыграть в мужской футбол".

О сопернике в квалификации Лиги чемпионов "Брюгге":

"У нас, конечно, уже есть определенная информация относительно того, что из себя представляет нынешний "Брюгге". Прежде всего, это касается товарищеских матчей, проведенной этой командой на сборах.

Мы будем анализировать видеозапись поединка 1-го тура бельгийского первенства с участием "Брюгге", который состоится 27 июля. 2 августа один из представителей нашего тренерского штаба — Висенте Гомес — будет присутствовать на матче 2-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" — "Сент-Трюйден". Кроме того, источником информации о сопернике будет для нас и мой хороший товарищ Сергей Серебренников, который давно живет в Бельгии и может дать свою оценку "Брюгге"".

Висенте Гомес посетит матч "Брюгге"

Уже сейчас понимаем, что нас ждут поединки с очень быстрой командой, которая действует в агрессивной манере. У "Брюгге" сменился главный тренер. С предыдущим наставником эта команда играла по схеме 4-3-3, которую использую многие команды Бельгии и Нидерландов".

О участии в Лиге чемпионов:

"Мы два года играли в Лиге Европы. Как говорится, уже пора и честь знать. (Улыбается). Нам нужно повышать свой уровень. Но для этого необходимо будет выкладываться по максимуму в каждом матче".



О борьбе за золотые медали в чемпионате Украины:

"Все зависит только от нас. Если с командами, с которыми мы раньше теряли очки, мы будем так же играть и в этом сезоне, нам будет тяжело. И все это понимают — и мы — тренеры, и футболисты. Уступив "Шахтеру" лишь в одной встрече на последних минутах, мы теряли очки с командами в других матчах, где не имели права этого делать.В каждой игре нужно будет давать результат. Иногда, возможно, жертвуя качеством игры".



О матчах "Шахтер" - " Мариуполь":

"Хотелось бы, чтобы и другие команды составляли "Динамо" и "Шахтеру" конкуренцию. Но здесь есть моменты, на которые мы повлиять не можем. Тот же "Мариуполь" заявляет очень много, но очень легко "Шахтеру" даются матчи с этой командой. И об этом тоже нужно говорить. Таких игр не должно быть".

О новичках УПЛ "Днепре -1" и " Колосе":

""Колос" — достаточно взрослая команда, и они не стали приобретать много новых футболистов. Думаю, ребята, которые завоевали право играть в УПЛ, будут показывать свою состоятельность.

"Днепр-1" — команда молодая, но при этом приобретаются и опытные футболисты. Тут они пошли немного по другому пути. Хочется, чтобы те команды, которые выходили в УПЛ, тоже составляли конкуренцию и ставили высокие задачи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" не готове до старту сезону

"Динамо" начнет сезон 28 июня матчем в Одессе за Суперкубок Украины против "Шахтера".