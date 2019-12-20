Хацкевич официально возглавил российский клуб

Белорусский тренер Александр Хацкевич стал новым главным тренером российского "Ротора",

Об условиях контракта не сообщается. Хацкевич начнет работу с новой командой 12 января 2020, когда "Ротор" выйдет из отпуска. Помогать белорусском тренеру бывший ассистент по "Динамо" Максим Шацких и российские тренера Виталий Шпанюк и Виталий Виривончик.

"Ротор" идет на первом месте в ФНЛ (аналог украинской Первой лиги) опережая московское "Торпедо" на 1 очко, "Химки" на 2. Несмотря на такие результаты тренер команды Павел Могилевский был отправлен в отставку после первой части сезона.

Автор: ФК "Ротор"

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Александр Хацкевич последние 3 года работал главным тренером "Динамо". Был отправлен в отставку после проигрыша "Брюгге" в 3 раунде квалификации Лиги чемпионов. До этого работал с молодежными командами киевлян, оружие Беларуси и Украины