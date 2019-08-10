"Хацкевич не приготовил несколько вариантов игры"

Федорчук говорит, что "Брюгге" не произвел впечатления непобедимой команды

Олег Федорчук проанализировал игру "Динамо" в последнем матче

"Динамо" в первом матче 3 раунда квалификации проиграло в гостях "Брюгге" 0:1. Первое впечатление после игры в Бельгии - "Динамо" не готово к решающим матчам. Команда готовилась, но нужного результата достичь пока не может. Участие в Лиге чемпионов - хорошие призовые от УЕФА в несколько десятков миллионов евро. В сегодняшней ситуации в украинском футболе эти деньги будут точно не лишними.

Поэтому я ждал от "Динамо" намного большего в матчах квалификацию Лиги чемпионов.

Александр Хацкевич должен был понимать важность этой игры. Он должен был приготовить сразу несколько вариантов развития событий. Получилось так, что новичок Жерсон Родригес буквально с самолета вышел на футбольное поле. Футбол - команда игра, здесь важную роль играют не только индивидуальные действия, но и общие усилия. Очень трудно на что-то рассчитывать выпуская игрока, который провел только несколько тренировок с новыми партнерами. Выход совершенно не готового Цыганкова тоже о многом говорит.

Также не понятна очередная ставка на Гармаша. В прошлом сезоне много говорили об этом футболисте. Он не оправдывал возложенных надежд. Стало понятно, что вряд ли опираясь на Дениса "Динамо" сможет добиться успеха. В новом сезоне, как и не было негативного опыта предыдущего сезона-Гармаш снова в составе.

Матч с "Брюгге" снова показал, что динамовцы не могут сдержать соперника в середине поля. Хозяева очень просто доходили до ворот Бойко пытаясь завершать все атаки ударами по воротам украинской команды. Все нагрузки упали на защитников и вратаря, но полузащита снова оказалася не у дел. Я понимаю, что такое могло происходить в первый сезон работы тренера, но Хацкевич опирается на одних и тех же игроков в полузащите уже третий сезон подряд.

Большие вопросы к Вербичу. Создается впечатление, что он играл лучше когда только пришел в команду, чем сейчас. Вышедший на замену Где Пена выглядел на порядок интереснее мотивованише за одного из лидеров "Динамо". Не понимаю, или Вербич просто не готов к сезону, или просто потерял мотивацию. Такое впечатление, что не только Вербич в Киеве не прогрессирует. Тренер должен мотивировать всех футболистов, вся работа клуба ради достижения целей. Такая ситуация как сейчас - не на пользу "Динамо" Киев в будущем.

Первые 20 минут "Динамо" владело инициативой, создавало моменты. Я думаю, что "Динамо" поставило себе цель забить первым, или так называемый быстрый гол. Это была стратегия игры. Киевляне начали раньше подготовку по "Брюгге", поэтому решили, что они лучше готовы к матчу. Этого хватило только на 20 минут. Затем команда просто выдохлась. Дальше уже не хватило сил поддерживать высокий темп и сдерживать полузащитников.

Летние новички Караваев и Кадири пока не лучшим образом себя показывают в команде. Одно дело, наблюдать за игроком в другой команде, когда он сыгран за партнерами, адаптированный и знает свое место, а в новом клубе нужно все сначала делать. Конечно, каждому игроку нужно время на адаптацию и притирку к партнерам и новых схем игры. См в футболе почти не бывает.

Команду Хацкевича сейчас ждет календарь из двух сложных матчей: против "Шахтера" в чемпионате и собственно игра квалификации Лиги чемпионов. Проигрывать нельзя в обоих играх. "Брюгге" не произвел впечатления команды, которую нельзя проходить. Динамовцам стоит больше рационально провести матч в Киеве. В первую очередь улучшить игру в середине поля и в защите. Соперник должен остаться на голодном пайке. Свои моменты динамовцы будут иметь. Думаю, что все должно завершиться хорошо для "Динамо" в следующий вторник.

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Сегодня "Динамо" играет с "Шахтером" в чемпионате.