"Хацкевич не приготовил несколько вариантов игры"

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 639
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1305
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2727
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2061
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4437
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13986
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15615
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2952
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
6
3
12
15
11
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Видео
Все видео
Итальянский гранд оформил самый дорогой трансфер в своей истории
Итальянский гранд оформил самый дорогой трансфер в своей истории
В своем дебютном матче в роли тренера легендарный игрок "Барселоны" потерял ботинок
В своем дебютном матче в роли тренера легендарный игрок "Барселоны" потерял ботинок
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане
Ястремская победила экс-первую "ракетку" мира на турнире в Канаде
Ястремская победила экс-первую "ракетку" мира на турнире в Канаде
Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто
Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4223
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3915
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7632
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
Просмотров: 396
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
суббота, 10 августа 2019 14:04

"Хацкевич не приготовил несколько вариантов игры"

  Комментировать
&quot;Хацкевич не приготовил несколько вариантов игры&quot;
Федорчук говорит, что "Брюгге" не произвел впечатления непобедимой команды

Олег Федорчук проанализировал игру "Динамо" в последнем матче

"Динамо" в первом матче 3 раунда квалификации проиграло в гостях "Брюгге" 0:1. Первое впечатление после игры в Бельгии - "Динамо" не готово к решающим матчам. Команда готовилась, но нужного результата достичь пока не может. Участие в Лиге чемпионов - хорошие призовые от УЕФА в несколько десятков миллионов евро. В сегодняшней ситуации в украинском футболе эти деньги будут точно не лишними.

Поэтому я ждал от "Динамо" намного большего в матчах квалификацию Лиги чемпионов.

Александр Хацкевич должен был понимать важность этой игры. Он должен был приготовить сразу несколько вариантов развития событий. Получилось так, что новичок Жерсон Родригес буквально с самолета вышел на футбольное поле. Футбол - команда игра, здесь важную роль играют не только индивидуальные действия, но и общие усилия. Очень трудно на что-то рассчитывать выпуская игрока, который провел только несколько тренировок с новыми партнерами. Выход совершенно не готового Цыганкова тоже о многом говорит.

Также не понятна очередная ставка на Гармаша. В прошлом сезоне много говорили об этом футболисте. Он не оправдывал возложенных надежд. Стало понятно, что вряд ли опираясь на Дениса "Динамо" сможет добиться успеха. В новом сезоне, как и не было негативного опыта предыдущего сезона-Гармаш снова в составе.
Матч с "Брюгге" снова показал, что динамовцы не могут сдержать соперника в середине поля. Хозяева очень просто доходили до ворот Бойко пытаясь завершать все атаки ударами по воротам украинской команды. Все нагрузки упали на защитников и вратаря, но полузащита снова оказалася не у дел. Я понимаю, что такое могло происходить в первый сезон работы тренера, но Хацкевич опирается на одних и тех же игроков в полузащите уже третий сезон подряд.

Большие вопросы к Вербичу. Создается впечатление, что он играл лучше когда только пришел в команду, чем сейчас. Вышедший на замену Где Пена выглядел на порядок интереснее мотивованише за одного из лидеров "Динамо". Не понимаю, или Вербич просто не готов к сезону, или просто потерял мотивацию. Такое впечатление, что не только Вербич в Киеве не прогрессирует. Тренер должен мотивировать всех футболистов, вся работа клуба ради достижения целей. Такая ситуация как сейчас - не на пользу "Динамо" Киев в будущем.
Первые 20 минут "Динамо" владело инициативой, создавало моменты. Я думаю, что "Динамо" поставило себе цель забить первым, или так называемый быстрый гол. Это была стратегия игры. Киевляне начали раньше подготовку по "Брюгге", поэтому решили, что они лучше готовы к матчу. Этого хватило только на 20 минут. Затем команда просто выдохлась. Дальше уже не хватило сил поддерживать высокий темп и сдерживать полузащитников.

Летние новички Караваев и Кадири пока не лучшим образом себя показывают в команде. Одно дело, наблюдать за игроком в другой команде, когда он сыгран за партнерами, адаптированный и знает свое место, а в новом клубе нужно все сначала делать. Конечно, каждому игроку нужно время на адаптацию и притирку к партнерам и новых схем игры. См в футболе почти не бывает.

Команду Хацкевича сейчас ждет календарь из двух сложных матчей: против "Шахтера" в чемпионате и собственно игра квалификации Лиги чемпионов. Проигрывать нельзя в обоих играх. "Брюгге" не произвел впечатления команды, которую нельзя проходить. Динамовцам стоит больше рационально провести матч в Киеве. В первую очередь улучшить игру в середине поля и в защите. Соперник должен остаться на голодном пайке. Свои моменты динамовцы будут иметь. Думаю, что все должно завершиться хорошо для "Динамо" в следующий вторник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Букмекеры не верят в "Динамо" накануне матча с "Шахтером"

Сегодня "Динамо" играет с "Шахтером" в чемпионате.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Хацкевич не приготовил несколько вариантов игры"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Королевскую семью казнили повстанцы

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 182306
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 54372
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 31665
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 3 Просмотров: 22411
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
16
 Просмотров: 13546
Спорт
"Шахтер" выгоняет Малышева. Футболист сопротивляется
"Шахтер" выгоняет Малышева. Футболист сопротивляется Просмотров: 315
"Милан" претендует на Лунина
"Милан" претендует на Лунина Просмотров: 189
Букмекеры не верят в "Динамо" накануне матча с "Шахтером"
Букмекеры не верят в "Динамо" накануне матча с "Шахтером" Просмотров: 117
Игрок "Динамо" будет биться за Хацкевича
Игрок "Динамо" будет биться за Хацкевича Просмотров: 396
Лидер "Брюгге" продлил контракт из клубом
Лидер "Брюгге" продлил контракт из клубом Просмотров: 54
Больше всего комментируют
4
В Киеве ромы избили полицейских и сбежали с участка
3
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова
3
Трамп заговорил проо Зеленского
2
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
1
З другого боку
Голосов: 938
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua