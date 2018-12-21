Хацкевич может покинуть "Динамо" в случае неудачи в Лиге Европы

Хацкевич может покинуть пост наставника киевлян. Фото: ФК "Динамо"

Александр Хацкевич может покинуть пост главного тренера столичного "Динамо" в случае неудачи в матчах в 1/16 финала Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом". Об этом заявили журналисты в эфире футбольной программы "ТаТоТаке", ссылаясь на собственные источники.

Видео выпуска размещено на Yotube-канале. Внимание, присутствует ненормативная лексика.

"Игры с Олимпиакосом будут последним шансом для Хацкевича, больше ему поблажек не дадут. В случае провала с Олимпиакосом, Хацкевича попросят на выход", - озвучили авторы шоу информацию от источников.

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После 18 туров чемпионата Украины "Динамо" идет в турнирной таблице на втором месте, отставая от "Шахтера" на 7 очков.