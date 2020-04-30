Хацкевич досрочно выиграл чемпионат России

Волгоградский "Ротор" выиграл Первую лигу чемпионата России и в следующем сезоне будет играть в элите российского футбола.
Клубы второго по силе дивизиона российского футбола большинством голосов проголосовали за досрочное завершение сезона, пишет sport.ua.
Это означает, что в главный дивизион поднимутся две команды - "Ротор" из Волгограда (56 очков) под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича, а также подмосковные "Химки".
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Александр Хацкевич более 2 сезонов возглавлял киевское "Динамо". В России работает с 2020 года. С "Ротором" успел провести только 3 официальных матча.
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