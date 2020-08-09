Гвардиола сидел на чемодане и говорил с Зиданом

Сити впервые обыграл "Реал" в двух матчах. Фото: Twitter/DiscoMirror

Интересный кадр удалось сделать английским фотографам. После завершения матча "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1), когда все покинули стадион, на поле остались только два звездных тренера - Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан.

О чем говорили легенды - осталось тайной. Впрочем этим ребятам есть что вспомнить и о чем поспорить. "Сошлись два одиночества", - пишут читатели.

Некоторые из комментаторов добавили, что на фото не хватает третьего - немца Юргена Клоппа.

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Позавчера "Манчестер Сити" обыграл в 1/8 финала "Реал" - 2:1 и вышел в четвертьфинал, где встретится с "Лионом".