Гвардиола раскритиковал Зинченко

Александр Зинченко является основным левым защитником "Манчестер Сити"Фото: Reuters

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в корне не согласен с высказыванием украинского легионера Александра Зинченко по поводу победы во всех турнирах.

Главный тренер "горожан" считает, что Александра должен волновать только уровень его выступления в завтрашней встрече против Гладбаха в Лиге чемпионов. Ранее Зинченко заявил, что его команде под силу победить в каждом турнире.

"Я старше Зинченко, у меня больше опыта. Я с ним не согласен. Зинченко нужно беспокоиться о том, чтобы завтра сыграть хорошо и попытаться пройти дальше, - цитирует испанского специалиста Sky Sports.

"Никто ранее не выигрывал 4 турнира. Думаю, что этого не произойдет. Реальность такова. Если спросите, согласен ли я с Зинченко, я отвечу - совсем нет".

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Игра "Манчестер Сити" - "Боруссия" Менхенгладбах состоится завтра на "Этихаде". Начало встречи в 22:00. Александр Зинченко отвоевал место в основе "Сити" в январе. С тех пор он выходит во всех главных матчах.