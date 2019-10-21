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понедельник, 21 октября 2019 16:59

Гвардиола расхвалил главного конкурента Зинченко

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Гвардиола расхвалил главного конкурента Зинченко
Бенжамин Мэнди восстановился после травмы и вернул себе место в основе "Манчестер Сити". Фото: рейтер

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил левого защитника Бенджамина Мэнди накануне игры Лиги чемпионов против "Аталанты".

Об этом пишет "Футбол 24".

"Наблюдать за игрой "Аталанты"- наслаждение. Они смелые, радуют своих фанатов тем футболом, который показывают. Бывают моменты, когда они рискуют, и я уверен, что они так сыграют во вторник.

Физическое состояние Мэнди не является большой проблемой, поскольку именно это его большое преимущество. Когда он будет тренироваться и играть в течение нескольких месяцев, то мы точно увидим лучшего Мэнди ", - цитирует Гвардиолу официальный сайт" Манчестер Сити ".

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Француз Мэнди является главным конкурентом Александра Зинченко на левом фланге защиты Манчестер Сити. Француз вытеснил в последних матчах украинца из стартового состава команды.

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