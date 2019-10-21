Гвардиола получил предложение возглавить каталонских сепаратистов

Гвардиола может начать политическую карьеру в ближайшее время. Фото: рейтер.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может начать политическую карьеру, сообщает "Футбол 24"

Бывший глава Женералитета Каталонии Артур Мас серьезно рассматривает возможность избрания звездного тренера на главный пост структуры.

Политик в восторге от ораторских способностей Гвардиолы, который постоянно подчеркивает своей приверженности Каталонии и поддержке ее идеи отделения от Испании. По мнению Масса, именно человек без политического прошлого должен возглавить партию "Вместе за Каталонию" и дать новый толчок борьбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мальорка" победила "Реал" с один ударом в створ ворот

Хосеп Гвардиола 11 лет играл за "Барселону". Провел 263 матчей, в которых забил 6 мячей. Выиграл Лигу чемпионов и 6 раз первенство Испании. 4 сезона возглавлял "Барселону", как тренер. За это время 2 выиграл Лигу чемпионов и 3 раза чемпионат Испании. Сейчас работает главным тренером "Манчестер Сити".