Гвардиола получил предложение возглавить каталонских сепаратистов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может начать политическую карьеру, сообщает "Футбол 24"
Бывший глава Женералитета Каталонии Артур Мас серьезно рассматривает возможность избрания звездного тренера на главный пост структуры.
Политик в восторге от ораторских способностей Гвардиолы, который постоянно подчеркивает своей приверженности Каталонии и поддержке ее идеи отделения от Испании. По мнению Масса, именно человек без политического прошлого должен возглавить партию "Вместе за Каталонию" и дать новый толчок борьбе.
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Хосеп Гвардиола 11 лет играл за "Барселону". Провел 263 матчей, в которых забил 6 мячей. Выиграл Лигу чемпионов и 6 раз первенство Испании. 4 сезона возглавлял "Барселону", как тренер. За это время 2 выиграл Лигу чемпионов и 3 раза чемпионат Испании. Сейчас работает главным тренером "Манчестер Сити".
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