Гвардиола имеет более сбалансированную команду чем Почеттино

Команды уже встречались в 2016 году. Тогда победил "Сити". Фото: Reuters

Бывший тренер тернопольской "Нивы" и канадского "Атомика" Игорь Яворский прокомментировал предстоящее противостояние английского "Манчестер Сити" и французского ПСЖ.

"Думаю, победителем противостояния будет "Манчестер Сити". Потому что эта команда более сбалансированная. В английского клуба намного надежнее оборона. Когда в ПСЖ атаку можно назвать просто фантастической, то о линии обороны этого не скажешь. Та же "Бавария" создала у ворот парижан массу голевых моментов.

Еще один важный момент - напряжение во внутренних чемпионатах. "Манчестер Сити" практически все решил во внутреннем первенстве и спокойно готовится к матчу Лиги чемпионов. В ПСЖ все наоборот - борьба за чемпионский титул в самом разгаре и по меньшей мере четыре команды претендуют на титул. То есть Пеп Гвардиола имеет возможность после напряженного сезона дать отдых своим игрокам. В Маурисио Почеттино такой возможности нет и в помине.

Чемпионат Англии более конкурентный чем французский. Вспомним, как вчера в матче с "Реалом" "Челси" мог решать судьбу противостояния уже в первом тайме. И "Челси" лишь четвертый в своем первенстве.

Мне кажется, что команда Гвардиолы лучше работает с мячом и за счет этого будет иметь преимущество в обеих встречах".

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Матч ПСЖ - "Манчестер Сити" начнется сегодня в Париже в 22:00. Вчера в Мадриде был сыгран первый полуфинал. "Реал" не сумел переиграть лондонский "Челси" - 1:1.