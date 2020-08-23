"Гвардиола даже не зашел в раздевалку после поражения от" Лиона "- Зинченко

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола. Фото: REUTERS

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

"Почему" Сити "не удалось пройти Лион? Это чрезмерное желание." Лион "хотел больше, чем мы. Это было видно с первых минут. На такой стадии в таких турнирах мастерство присутствует в любой команды. Поэтому на первый план выходит желание .

Конечно, индивидуальное мастерство отдельного игрока - это одно, но в целом на первый план выходят желание, характер. В "Лиона" было этого в тот вечер больше, чем в Сити. Почему? Хороший вопрос.

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В первом тайме "Лион" играл очень организационно в защите. Практически все находились за линией мяча. А у нас три центральных защитника находятся в статике с мячом, они начинают все атаки, а два центральных полузащитника опускаются к ним, чтобы взять мяч, потому что нет зон, чтобы найти коридор для передачи. У нас 5 человек просто выключены из игры.

Реакция Гвардиолы и команды после игры? Я сам до сих пор не могу отойти от этого всего. Все, что там происходило ... Главный тренер даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры. Что говорить, если и так все понятно ?! Обидно за таких футболистов как Давид Силва и Клаудио Браво, которые провели свою последнюю игру за Сити. Хотелось бы выиграть этот турнир для них. Но вот на такой ноте получилось уйти в отпуск, к сожалению. Но это футбол", - сказал Зинченко в эфире Youtube-канала своей жены Власти Седан.

В четвертьфинале Лиги чемпионов "МС" уступил "Лиону" со счетом 1: 3 и вылетел из турнира. Александр Зиненко просидел весь матч на скамейке запасных.