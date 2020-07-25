Гусев станет ассистентом Луческу

Олег Гусев раньше помогал тренеру молодежки. Фото: dynamo.kiev.ua

Ассистент главного тренера "Динамо" U-21 Олег Гусев станет помощником Мирчи Луческу в основной команде.

Окончательный и утвержденный состав своих ассистентов румынский специалист объявит 30 июля на пресс-конференции в Киеве. Об этом сообщает "Трибуна".

Не исключено, что в списке будут и другие имена, помимо Олега Гусева, Александра Спиридона и Михаила Михайлова.

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Гусев сыграл за "Динамо" 296 матчей, в которых забил 58 мячей.