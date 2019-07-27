Гримм поедет в Швейцарию за советом, что делать с клубами, которые не вошли в единый телепул

"У нас есть решение клубного собрания, которое поддержало большинство, что мы подписываем контракт с телеканалами "Футбол 1/2", чтобы создать телепул. Лично я не понимаю, почему эти клубы не соглашаются на единый пул" – пишет "Трибуна".
Мы продолжаем вести с ними переговоры и надеемся, что найдем решение и придем к общему знаменателю.
У клубов нет полномочий продавать свои телеправа другим каналам. Телеправа, медиаправа принадлежат УПЛ, поэтому клубы не имеют права продавать их "2+2". Мы не хотим усугублять конфликт, продолжаем переговоры и надеемся найти решение.
Мы оцениваем, еще не решили, что будем делать, если УПЛ покажут по "2+2". У меня есть очень хорошие контакты с сотрудниками УЕФА и ФИФА. Я вернусь в Швейцарию и попробую разобраться, чем они могут нам помочь.
У нас есть письменное предложение для международных телеправ, но оно будет иметь смысл только если у нас будет единый транслятор, чтобы мы могли продавать весь чемпионат Украины.
Восемь клубов — за, четыре клуба — против. Это усложняет ситуацию, но мы над этим работаем", – сказал Гримм.
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"Динамо", "Заря", "Днепр" и "Десна" отказываються входит в единый телепул.
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