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воскресенье, 10 мая 2020 14:56

Грицай рассказал об последней капли в ситуации с Усиком

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Грицай рассказал об последней капли в ситуации с Усиком
грицай сомневается, что Усик примет вызов

Заявления боксера Александра Усика является пренебрежением ко всему украинскому народу.

Об этом заявил украинский борец Богдан Грицай в интервью Главкому, комментируя свой вызов боксеру Александру Усику.

"Последней каплей стало то видео, в котором Александр обратился к откровенным угрозам обычным украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо. Я не выдержал, потому что еще такого не видел, чтобы профессиональный спортсмен занимался запугиванием простых людей. Поэтому решил предложить Усику выйти со мной в клетку. Я не дрался там никогда, точно так же, как не делал этого и Александр. Предложил ему равные условия. Пусть покажет, на что способен, а не пугает.

Понимаю, что такой бой маловероятен, но я показал, что украинцы, которые способны дать ему отпор. Пусть будет к этому готов. Хватит молчать и слушать оскорбления в адрес нашей страны и нас как ее граждан", - подчеркнул Грицай.

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До сих пор Усик никак не отреагировал на вызов борца.

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