Гранды АПЛ заинтересовались талантливым полузащитником киевского "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
5 Просмотров: 3870
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
3 Просмотров: 3807
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
Просмотров: 2970
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
Просмотров: 13627
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 2439
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 549
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 6067
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Просмотров: 2106
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
1 Просмотров: 3492
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
1 Просмотров: 2871
Фото
Все фото
11
5
4
16
3
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
"Динамо" уступило новичку УПЛ
"Динамо" уступило новичку УПЛ
Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта
Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта
Милевский забил супергол в чемпионате Беларуси
Милевский забил супергол в чемпионате Беларуси
Пакьяо победил Турмана
Пакьяо победил Турмана
Алжир выиграл Кубок Африканских наций
Алжир выиграл Кубок Африканских наций
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 819
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2052
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1026
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2709
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 1368
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
понедельник, 22 июля 2019 10:00

Гранды АПЛ заинтересовались талантливым полузащитником киевского "Динамо"

  Комментировать
Гранды АПЛ заинтересовались талантливым полузащитником киевского &quot;Динамо&quot;
Николай Шапаренко заинтересовал ведущие клубы Англии

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко, 20 лет, попал на радары топовых клубов Англии.

Среди претендентов на игрока - "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", информирует CaughtOffside.

Ведущие клубы Туманного Альбиона следили за прогрессом полузащитника на протяжении последних месяцев. "Аристократы" имели возможность оценить уровень Шапаренко в противостоянии 1/8 финала нынешней Лиги Европы. В борьбу за украинского проспекта может вмешаться и "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Русин перейдет в "Зарю" – тренер "Карпат"

В прошлом сезоне Шапаренко провел за "Динамо" 22 матча, в которых отметился 5 мячами и 2 ассистами.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гранды АПЛ заинтересовались талантливым полузащитником киевского "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Norvezhetsʹ rozstrilyav ditey na ostrovi ychnyy akt v norvezʹkomu Oslo vidbuvsya 22 lypnya 2011 roku. Vybukh u tsentri norvezʹkoyi stolytsi bilya rezydentsiyi prem'yer-ministra zabrav zhyttya semy osib. Cherez dvi hodyny norvezhetsʹ Anders Berynh Breyvik vlashtuvav boynyu v molodizhnomu tabori Robitnychoyi partiyi na ostrovi Uteya, zastrelyvshy 86 osib. Pry vkhodi v uryadovu budivlyu v Oslo o 15:25 za mistsevym chasom ekstremist Breyvik pryviv u diyu radiokerovanu bombu. Masa vybukhivky stanovyla 500 k·h. Vybukhova khvylya vybyla usi vikna vidrazu v dekilʹkokh budivlyakh, roztashovanykh poblyzu epitsentru teraktu. V tsentri Oslo zahynuly 8 osib i ponad 200 otrymaly poranennya. Pislya tsʹoho Breyvik vyrushyv na ostriv Utoyya. Tam vidbuvalysya zbory molodizhnoho kryla pravlyachoyi partiyi Norvehiyi. Teroryst rozstrilyav prysutnikh. Zahynuly 69 osib. Koly prybula politsiya, zlochynetsʹ sklav zbroyu i bez oporu zdavsya pravookhorontsyam. CHYTAYTE TAKOZH: Breyvik 8 hodyn pokazuvav, yak vin rozstrilyuvav lyudey Breyvik ziznavsya, shcho planuvav terakty shche z oseni 2009 roku. Vyznaye svoyu provynu u vbyvstvi lyudey, ale vidmovlyaye spryymaty tse yak kryminalʹnyy zlochyn. Vin napolyahaye, shcho takym chynom robyv politychnu zayavu. Za yoho slovamy, vbyvstvo bulo neobkhidno, shchob vryatuvaty Norvehiyu i vsyu Yevropu vid musulʹman i pokaraty politykiv, shcho zaokhochuyutʹ mulʹtykulʹturalizm. Sud vyznav Breyvika vynnym u teraktakh i masovykh vbyvstvakh. Norvezʹke zakonodavstvo ne peredbachaye smertnoyi kary abo dovichnoho uv'yaznennya, tomu terorysta zasudyly do 21 roku za gratamy. Vin vidbuvaye pokarannya u trykimnatniy kameri norvezʹkoyi v'yaznytsi Ila i rehulyarno pyshe bahatostorinkovi skarhy na "nelyudsʹki" umovy utrymannya. Norvezʹkyy teroryst Anders Breyvik protyahom vosʹmy hodyn vodyv slidchykh ostrovom. Vin ne vyyavyv zhodnykh oznak kayattya chy zhalyu z pryvodu toho, shcho zrobyv, zayavyv odyn iz prokuroriv. Показати більше 1808/5000 Норвежец расстрелял на острове

Самое читаемое
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 44865
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 31 Просмотров: 24329
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 Просмотров: 13627
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12654
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 7938
Спорт
ПСЖ и "Реал" могут обменяться своими скандальными звездами
ПСЖ и "Реал" могут обменяться своими скандальными звездами Просмотров: 216
"Динамо" уступило новичку УПЛ
"Динамо" уступило новичку УПЛ
 Просмотров: 270
"Динамо" не готове до старту сезону
"Динамо" не готове до старту сезону
 Просмотров: 900
Супряга забил три мяча "Ворскле"
Супряга забил три мяча "Ворскле" Просмотров: 360
Де Лигт поможет "Ювентусу" превзойти "Реал"
Де Лигт поможет "Ювентусу" превзойти "Реал"
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
31
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
10
В России напали на двух украинцев
9
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
9
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
6
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
Голосов: 1223
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua