Гранды АПЛ заинтересовались талантливым полузащитником киевского "Динамо"

Николай Шапаренко заинтересовал ведущие клубы Англии

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко, 20 лет, попал на радары топовых клубов Англии.

Среди претендентов на игрока - "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", информирует CaughtOffside.

Ведущие клубы Туманного Альбиона следили за прогрессом полузащитника на протяжении последних месяцев. "Аристократы" имели возможность оценить уровень Шапаренко в противостоянии 1/8 финала нынешней Лиги Европы. В борьбу за украинского проспекта может вмешаться и "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко.

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В прошлом сезоне Шапаренко провел за "Динамо" 22 матча, в которых отметился 5 мячами и 2 ассистами.