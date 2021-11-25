Готовятся к следующей Лиге чемпионов? "Шахтер" покупает игрока с чемпионата Италии за €18 млн

Полузащитник "Сассуоло" и сборной Кот-д'Ивуара 24-летний Жереми Бога близок к трансферу в донецкий "Шахтер".
"Горняки" заплатят за футболиста €18 млн, сообщает Тodofichajes.
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Клубы согласовали все детали трансфера. В ближайшее время о переходе объявят официально.
Бога стал звездой "Сассуоло" во время работы с Роберто Де Дзерби, однако в текущем сезоне его показатели не впечатляют - в восьми матчах Жереми трижды ассистировал партнерам и не забитых голов.
Жереми Бога выступает за "Сассуоло" с 2018 года. Воспитывался в Академии "Челси". Выступал за "Ренн", "Гранаду" и "Бирмингем". Имеет опыт выступлений за юношеские сборные Франции, но на взрослом уровне играет за Кот-д'Ивуар.
В последнем матче "Шахтер" проиграл "Интеру" и прекратил выступления в еврокубках.
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