Готовят санкции. УЕФА осудил вторжение России в Украину

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 540
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2790
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 2574
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2 Просмотров: 5391
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 8145
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 6084
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 846
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 2025
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4447
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 828
Фото
Все фото
8
7
6
10
6
&quot;Мамкин историк&quot; - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
"Мамкин историк" - как украинские спортсмены отреагировали на заявления Путина и агрессию России
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Роскошная блондинка, любящая велоезду. Кто такая трехкратная чемпионка Пекина-2022 Схаутен
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Олимпийские игры в Пекине официально закрыты: как это было
Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022
Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022
Mercedes и Ferrari представили новые болиды: эффектные фото автомобилей Формулы-1
Mercedes и Ferrari представили новые болиды: эффектные фото автомобилей Формулы-1
Видео
Все видео
Российская кровь. Немецкий теннисист обозвал судью идиотом и разбил со злости ракетку
Российская кровь. Немецкий теннисист обозвал судью идиотом и разбил со злости ракетку
Трезубец помог Яремчуку забить "Аяксу" и спасение "Ман Юнайтед": результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Трезубец помог Яремчуку забить "Аяксу" и спасение "Ман Юнайтед": результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов. "Челси" преодолевает "Лилль", "Вильярреал" и "Ювентус" играют вничью
Лига чемпионов. "Челси" преодолевает "Лилль", "Вильярреал" и "Ювентус" играют вничью
Футболистка "Ливерпуля" забила трижды в свои ворота
Футболистка "Ливерпуля" забила трижды в свои ворота
Чемпионы межсезонья. "Динамо" закончило сборы очередной победой
Чемпионы межсезонья. "Динамо" закончило сборы очередной победой
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 10422
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 4077
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2763
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 747
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2529
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 февраля 2022
Просмотров: 90
Вісім днів до весни
Днів зо два тому довколишній простір настільки переповнився новинами, чутками, прогнозами й версіями, що все це перестало вміщатися в голові, й душа ...
четверг, 24 февраля 2022 19:22

Готовят санкции. УЕФА осудил вторжение России в Украину

  Комментировать
Готовят санкции. УЕФА осудил вторжение России в Украину
Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с заявлением о вторжении России на территорию Украины.

Текст обращения опубликован на официальном сайте УЕФА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкий клуб удаляет надписи "Газпром" c клубных футболок

"УЕФА разделяет значительную обеспокоенность международного сообщества ситуацией с безопасностью в Европе и решительно осуждает военное вторжение России в Украину".

Как руководящий орган европейского футбола УЕФА постоянно работает над развитием и популяризацией футбола в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека. Мы остаемся решительными в нашей солидарности с футбольным сообществом в Украине и готовы протянуть руку украинскому народу.

Мы относимся к этой ситуации с максимальной серьезностью и безотлагательностью. Решение будет принято исполнительным комитетом УЕФА и объявлено завтра (25 февраля - Gazeta.ua)", - говорится в заявлении.

Ожидается, что УЕФА отберет у России право принимать финал Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Руководство УАФ обратилось в УЕФА с призывом запретить сборным и клубам из России участвовать в международных соревнованиях.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Готовят санкции. УЕФА осудил вторжение России в Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Корабль с беженцами затонул в Черном море – даты

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 123023
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 3 Просмотров: 102791
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 55212
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 38857
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 34704
Спорт
Телеканал Setanta Sports больше не будет транслировать матчи российских клубов
Телеканал Setanta Sports больше не будет транслировать матчи российских клубов Просмотров: 261
Немецкий клуб удаляет надписи "Газпром" c клубных футболок
Немецкий клуб удаляет надписи "Газпром" c клубных футболок Просмотров: 711
УАФ приостановила проведение всех футбольных соревнований в Украине
УАФ приостановила проведение всех футбольных соревнований в Украине Просмотров: 135
Одумался. Скандальный Ракицкий призвал Россию прекратить войну против Украины
Одумался. Скандальный Ракицкий призвал Россию прекратить войну против Украины Просмотров: 2385
УЕФА решил забрать финал Лиги чемпионов в России
УЕФА решил забрать финал Лиги чемпионов в России Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
8
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
3
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
2
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2
Показали первых пленных российских оккупантов
2
Кремль заявил о готовности Путина говорить с Зеленским
Голосов: 581
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть