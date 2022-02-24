Готовят санкции. УЕФА осудил вторжение России в Украину

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с заявлением о вторжении России на территорию Украины.
Текст обращения опубликован на официальном сайте УЕФА.
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"УЕФА разделяет значительную обеспокоенность международного сообщества ситуацией с безопасностью в Европе и решительно осуждает военное вторжение России в Украину".
Как руководящий орган европейского футбола УЕФА постоянно работает над развитием и популяризацией футбола в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека. Мы остаемся решительными в нашей солидарности с футбольным сообществом в Украине и готовы протянуть руку украинскому народу.
Мы относимся к этой ситуации с максимальной серьезностью и безотлагательностью. Решение будет принято исполнительным комитетом УЕФА и объявлено завтра (25 февраля - Gazeta.ua)", - говорится в заявлении.
Ожидается, что УЕФА отберет у России право принимать финал Лиги чемпионов сезона 2021/22.
Руководство УАФ обратилось в УЕФА с призывом запретить сборным и клубам из России участвовать в международных соревнованиях.
Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.
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