УЕФА решил забрать финал Лиги чемпионов в России

Россия потеряла финал ЛЧ. Фото: УЕФА

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петербурга после того, как Россия напала на Украину.

Такое решение будет утверждено на внеочередном заседании исполкома УЕФА, сообщает Associated Press.

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Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира должен состояться 28 мая на "Газпром Арене".

По сообщению СМИ, финал будет принимать Лондон.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.