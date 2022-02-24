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четверг, 24 февраля 2022 23:20

"Готов помочь своему государству" - главный тренер сборной Украины Петраков

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&quot;Готов помочь своему государству&quot; - главный тренер сборной Украины Петраков
Александр Петраков. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков и игроки национальной команды обратились к соотечественникам.

Текст опубликован на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

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"Дорогие братья-украинцы! В это сложное время мы должны быть сплочены, поддерживать друг друга и верить в нашу армию и наше государство. Мы на своей украинской земле, и нам нечего бояться!

Мне 64 года, я всю жизнь живу в Киеве, я сейчас здесь, никуда не еду, и чем смогу и умею, готов помочь своему государству. Спорт в такие моменты отходит на второй план: главное - это жизнь, мир, покой людей. Но я верю, что после нашей скорой победы мы продолжим подготовку к решающим матчам национальной команды Украины в плей-офф чемпионата мира.

Мы - это вся сборная, все ребята, которые всегда гордятся тем, что презентуют на футбольном поле великую нацию! Мы не опускаем руки, мы все думаем об Украине и живем Украиной! Слава Украине!" - говорится в обращении.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

Александр Петраков возглавил сборную Украины 18 августа 2021 года. Полноценным главным тренером стал в ноябре прошлого года.

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