Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира

Американская футболистка Алекс Морган без сомнения является одной из самых ярких представительниц прекрасной половины футбола.

Алекс обладает большим талантом, но кроме этого также отличается утонченной красотой и сексуальностью. Девушку неоднократно признавали самой красивой спортсменкой мира.

Алекс Морган нападающая французского "Олимпик Лиона" и сборной США. На протяжении своей карьеры девушка завоевала ряд наград, так она стала чемпионкой Олимпийских игр 2012 года, чемпионкой мира 2015 года и вице-чемпионкой мира 2011 года. В 2012 Морган стала лучшей футболисткой США и была номинирована на звание лучшей футболистки мира по версии ФИФА.

Сейчас Морган в составе американской сборной принимает участие в Кубке мира по футболу среди женщин 2019.

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Талант Алекс не вызывает вопросов. Однако, американка также является одной из самых красивых спортсменок. Девушка имеет сексуальную фигуру и привлекательную внешность, а также любит откровенные фото в купальнике.

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