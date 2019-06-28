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суббота, 29 июня 2019 20:11

Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
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Американская футболистка Алекс Морган без сомнения является одной из самых ярких представительниц прекрасной половины футбола.

Алекс обладает большим талантом, но кроме этого также отличается утонченной красотой и сексуальностью. Девушку неоднократно признавали самой красивой спортсменкой мира.

Алекс Морган нападающая французского "Олимпик Лиона" и сборной США. На протяжении своей карьеры девушка завоевала ряд наград, так она стала чемпионкой Олимпийских игр 2012 года, чемпионкой мира 2015 года и вице-чемпионкой мира 2011 года. В 2012 Морган стала лучшей футболисткой США и была номинирована на звание лучшей футболистки мира по версии ФИФА.

Сейчас Морган в составе американской сборной принимает участие в Кубке мира по футболу среди женщин 2019.

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Талант Алекс не вызывает вопросов. Однако, американка также является одной из самых красивых спортсменок. Девушка имеет сексуальную фигуру и привлекательную внешность, а также любит откровенные фото в купальнике.

Американская футболистка Алекс Морган - одна из самых красивых спортсменок мира. Фото: Sports Illustrated
Американская футболистка Алекс Морган - одна из самых красивых спортсменок мира. Фото: Sports Illustrated
Американская футболистка Алекс Морган - одна из самых красивых спортсменок мира. Фото: Sports Illustrated
Американская футболистка Алекс Морган - одна из самых красивых спортсменок мира. Фото: Sports Illustrated
Американская футболистка Алекс Морган - одна из самых красивых спортсменок мира. Фото: Sports Illustrated

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно вышла замуж, похвасталась сексуальными снимками с медового месяца в Италии.

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Дата
29
июня

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