Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ

Украинская каратистка Диана Шостак является двукратной чемпионкой Европы.

Диана родом из Львовщины. Спортсменка входит в национальную сборную, в 2016 и 2019 году она завоевала золото на чемпионате Европы по каратэ.

Диана Шостак несомненно талантливая спортсменка, которую ждет успешное будущее. Кроме этого, Диана еще и очень красивая девушка, которая никого не оставит равнодушным.

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