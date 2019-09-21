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суббота, 21 сентября 2019 20:11

Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
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Украинская каратистка Диана Шостак является двукратной чемпионкой Европы.

Диана родом из Львовщины. Спортсменка входит в национальную сборную, в 2016 и 2019 году она завоевала золото на чемпионате Европы по каратэ.

Диана Шостак несомненно талантливая спортсменка, которую ждет успешное будущее. Кроме этого, Диана еще и очень красивая девушка, которая никого не оставит равнодушным.

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Диана Шостак - молодая и талантливая украинская каратистка. Фото: Instagram
Диана Шостак - молодая и талантливая украинская каратистка. Фото: Instagram
Диана Шостак - молодая и талантливая украинская каратистка. Фото: Instagram
Диана Шостак - молодая и талантливая украинская каратистка. Фото: Instagram
Диана Шостак - молодая и талантливая украинская каратистка. Фото: Instagram

Барбадосская певица и дизайнер Рианна поделилась в сети соблазнительными снимками в нижнем белье от собственного бренда. Пикантные фото появились в Instagram.

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