"Горняки" заслужили ничью: главные выводы матча "Манчестер Сити" - "Шахтер"

Манор Соломон сравнял счет в матче. Фото: ФК "Шахтер"

"Шахтер" в рамках 5 тура Лиги чемпионов сыграл вничью 1: 1 против "Манчестер Сити" в гостях.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры в Англии.

Обе команды имели кадровые потери. Из-за дисквалификации декабря пропускал один из лидеров "Шахтера" Марлос. Капитан "горняков" Тайсон даже не прилетел в Англию из-за микротравмы. В "Ман Сити" вне игры оказался главный форвард Кун Агуэро.

Команда Гвардиолы вышла не мотивирована на игру. "Ман Сити" провел очень пассивный матч. Даже ничья гарантировала первое место "горожанам". Хозяева начали включать хоть качество скорости только в начале второго тома и после пропущенного гола. "Горожане" больше играли индивидуально, чем через командные действия. Иногда просто сбиваясь на навесные передачи в борьбу, или длинные передачи. Такой футбол никогда не был обычный для команд Гвардиолы.

Лидеры "Ман Сити" провели склабкий матч. Стегрлин, где Брюйне, Бернанда Силва, Эдерсон сыграли очень слабо. Абсолютно потеряв мотивацию, местами заграючись, или без разбора в ненужный момент инициативу на себя.

Лидеры "Ман Сити" провели слабый матч

"Шахтер" атаковал правым флангом. Тете и Додо были надежными не только в обороне исключив из игры звездного Стерлинга, но раз за разом ставили в угол левого защитника хозяев Анехелиньо. В то же время звездные Коноплянка и Исмаили были не очень активными на противоположном фланге

Манор Саломон стал джокером "Шахтера". Израильтянин выходя на замену усиливает игру "горняков" в атаке. Смог забить "Аталанте", теперь принес ничью донецкой команде против "Манчестер Сити"

"Шахтер" заслужил ничью. Команда Каштру сыграла очень дисциплинированно, при потере мяча сразу садилась на свою половину поля закрывая все свободные зоны. Такой образом "Ман Сити" бился о количественную стену обороны соперника. При этом "горняки" при первой возможности пытались контратаковать, использовать скоростные качества игроков и пространство на половине поля соперника. Чрезмерное желание и характер позволили подопечным Каштру сравнять счет и добыть ничью.

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В другом матче группы "Аталанта" победила "Динамо" Загреб. "Манчестер Сити" набрал 11 очков и гарантировал себе Прешо место в группе. "Шахтер" 6 очков. На одно меньше у хорватов и на два у итальянцев. Теперь "горнякам" нужно обязательно побеждать Две недели "Аталанту" в Харькове, чтобы не зависеть от матча "Динамо" - "Манчестер Сити"